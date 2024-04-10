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Совет Республики принял заявление о пресечении актов международного терроризма

10 апреля 2024 10:37
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Пресечение актов международного терроризма – это один из важнейших элементов поддержания международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом говорится в заявлении, которое принял 10 апреля Совет Республики седьмого созыва на заключительном заседании сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы одобрили законопроект о таможенном регулировании – вот основные моменты.

Совет Республики принял заявление о пресечении актов международного терроризма-1

Сенаторы отметили ключевую роль парламентов в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним, в том числе посредством законотворческой деятельности. В документе отмечается, что белорусские парламентарии выражают готовность к взаимодействию со всеми заинтересованными парламентами и международными организациями, чтобы поставить угрозам современности надежный заслон.

Напомним, это заседание 11-й сессии Совета Республики седьмого созыва стало заключительным. В обновленном составе сенаторы соберутся уже в ближайшую пятницу, 12 апреля.

В Беларуси планируют ввести особый порядок перехода ИП в юрлицо.

# Парламент Беларуси # общество

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