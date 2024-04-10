Прямой эфир

Сенаторы одобрили законопроект о таможенном регулировании – вот основные моменты

10 апреля 2024 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресечение актов международного терроризма – это один из важнейших элементов поддержания международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом говорится в заявлении, которое принял 10 апреля Совет Республики седьмого созыва на заключительном заседании сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы одобрили законопроект о таможенном регулировании – вот основные моменты-1

Сегодня же Совет Республики одобрил ряд законопроектов. Среди них – о таможенном регулировании. Он обеспечит полный переход к электронному документообороту, предоставит возможности физлицам бесплатно воспользоваться порталом госуслуг на таможне, а также сократит сроки принятия решения таможенными органами.

Сенаторы одобрили законопроект о таможенном регулировании – вот основные моменты-4

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Изменения в законы по таможенному регулированию, связанные с обеспечением сейчас работой наших предприятий, предпринимателей в санкционных условиях. Видим, что происходит сейчас на международной арене, как европейские страны усиливают санкции против нас. Поэтому должны реагировать, мы соответствующим образом реагируем.

В Беларуси планируют ввести особый порядок перехода ИП в юрлицо.

# Таможня Беларуси # общество # Валерий Гайдукевич

Другие новости рубрики

Все новости
Совет Республики принял заявление о пресечении актов международного терроризма
10 апреля 2024 10:37

Совет Республики принял заявление о пресечении актов международного терроризма

Лукашенко и Путин проведут встречу в формате «один на один» в Москве
10 апреля 2024 10:34

Лукашенко и Путин проведут встречу в формате «один на один» в Москве

Лукашенко с рабочим визитом летит в Россию
10 апреля 2024 09:25

Лукашенко с рабочим визитом летит в Россию