Сенаторы одобрили законопроект о таможенном регулировании – вот основные моменты

Пресечение актов международного терроризма – это один из важнейших элементов поддержания международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом говорится в заявлении, которое принял 10 апреля Совет Республики седьмого созыва на заключительном заседании сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же Совет Республики одобрил ряд законопроектов. Среди них – о таможенном регулировании. Он обеспечит полный переход к электронному документообороту, предоставит возможности физлицам бесплатно воспользоваться порталом госуслуг на таможне, а также сократит сроки принятия решения таможенными органами.