Сенаторы одобрили законопроект о таможенном регулировании – вот основные моменты
Пресечение актов международного терроризма – это один из важнейших элементов поддержания международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом говорится в заявлении, которое принял 10 апреля Совет Республики седьмого созыва на заключительном заседании сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня же Совет Республики одобрил ряд законопроектов. Среди них – о таможенном регулировании. Он обеспечит полный переход к электронному документообороту, предоставит возможности физлицам бесплатно воспользоваться порталом госуслуг на таможне, а также сократит сроки принятия решения таможенными органами.
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Изменения в законы по таможенному регулированию, связанные с обеспечением сейчас работой наших предприятий, предпринимателей в санкционных условиях. Видим, что происходит сейчас на международной арене, как европейские страны усиливают санкции против нас. Поэтому должны реагировать, мы соответствующим образом реагируем.
В Беларуси планируют ввести особый порядок перехода ИП в юрлицо.