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Лукашенко и Путин проведут встречу в формате «один на один» в Москве

10 апреля 2024 10:34
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Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. В Москве 11 апреля состоится встреча с президентом России в формате «один на один», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин проведут встречу в формате «один на один» в Москве-1

Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы. Известно, что 12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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