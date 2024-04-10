Единый день депутата проходит в Минске – на приём можно попасть до 20:00 без предварительной записи

Единый день депутата проходит сегодня, 10 апреля, в Минске. Жители города до 20:00 смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их ждут во всех администрациях районов. Обратиться можно в любую из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов размещены на официальном сайте Мингорисполкома.