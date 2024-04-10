Лукашенко с рабочим визитом летит в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля в столице Российской Федерации встретится с Президентом России Владимиром Путиным, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры государств проведут переговоры в Москве в формате «один на один». Планируется, что Лукашенко и Путин затронут вопросы развития сотрудничества Беларуси и России в различных сферах. Внимание во время встречи лидеры стран также уделят региональной и международной обстановке, координации действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

Сообщается, что во пятницу, 12 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Лидеры стран подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории находился экипаж Союзного государства. Запланирована встреча и общение с космонавтами. В центре внимания глав государств также будут вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества Беларуси и России в космической сфере.