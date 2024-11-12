Николай Валуев пообщался с учащимися областного училища олимпийского резерва в Бресте

В Бресте экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев встретился с учащимися областного училища олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребят интересовало детство чемпиона, какие трудности пришлось преодолеть и как справлялся с неудачами. Спортсмен посоветовал молодежи не забывать об учебе, больше читать. Ведь карьера атлета краткосрочная, а полученные в школе знания помогут реализовать себя в других сферах. Во время поездки Николай Валуев также посетил Брестскую крепость и возложил цветы к Вечному огню.