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Николай Валуев пообщался с учащимися областного училища олимпийского резерва в Бресте

12 ноября 2024 06:48
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В Бресте экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев встретился с учащимися областного училища олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Валуев пообщался с учащимися областного училища олимпийского резерва в Бресте-2

Ребят интересовало детство чемпиона, какие трудности пришлось преодолеть и как справлялся с неудачами. Спортсмен посоветовал молодежи не забывать об учебе, больше читать. Ведь карьера атлета краткосрочная, а полученные в школе знания помогут реализовать себя в других сферах. Во время поездки Николай Валуев также посетил Брестскую крепость и возложил цветы к Вечному огню.

# Молодежь Беларуси # Николай Валуев

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