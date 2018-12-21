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Сотрудников БелТА поздравили с вековым юбилеем в Национальной библиотеке

21 декабря 2018 14:18
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Новости Беларуси. Журналисты, создающие историю. Крупнейшее информационное агентство Беларуси отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников БелТА поздравили с вековым юбилеем в Национальной библиотеке-1

Сотрудников БелТА чествовали в Национальной библиотеке. Слова поздравления звучали от коллег, представителей министерств и ведомств.

Сотрудников БелТА поздравили с вековым юбилеем в Национальной библиотеке-4

Сегодня агентство является главным источником официальной информации и новостей страны и мира. Ими ежедневно пользуются СМИ и госорганы. В структуре БелТА – интернет-портал, мультимедийный пресс-центр, издательство, газеты и журналы.

Сотрудников БелТА поздравили с вековым юбилеем в Национальной библиотеке-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мне нравится, что БелТА сегодня – это ещё и площадка для экспертов, площадка для пресс-конференций, что туда приходят много людей, которые являются авторитетными в высказывании мнений по тем или иным вопросам социально-экономического и общественно политического развития страны, которые говорят о тенденциях в развитии общества.

Сотрудников БелТА поздравили с вековым юбилеем в Национальной библиотеке-10

Снимки и фотографы БелТА известны во всём мире. Фотохроника агентства насчитывает более 200 тысяч уникальных кадров.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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