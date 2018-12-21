Как белорусы помогают нуждающимся в лечении детям, пользуясь картой «Белагропромбанка» «Прикосновения»

Ровно год назад открытое акционерное общество «Белагропромбанк» совместно с международной платежной системой Mastercard и благотворительным фондом «Прикосновение к жизни» дали старт социально-благотворительному проекту «Прикосновения», который уже сегодня подарил многим нашим маленьким соотечественникам надежду на выздоровление. Инициаторам этого проекта стал благотворительный фонд «Прикосновение к жизни».

Лариса Ивашкевич, учредитель фонда «Прикосновение к жизни»:

Проект «Прикосновения» уникален. Всего лишь прикосновением руки вы можете прикоснуться к жизни ребенка и помочь. Это, конечно, здорово. Здорово, что всего лишь за год 14 тысяч жителей нашей страны стали уникальными обладателями этих карт. Я думаю, что в следующем году будет больше, потом еще больше. Когда-то это была моя мечта. Благодаря «Белагропромбанку» моя мечта сбылась. И я очень счастлива. В преддверии новогодних праздников хочу всех поздравить, поблагодарить, низко в пояс поклониться, сказать «Огромное благодарю» и, конечно, призвать всех людей, чтобы этой карточкой пользовались.

В основе этого проекта глубокая идея – помощь детям, нуждающимся в лечении. И сегодня эта маленькая карточка позволяет делать большие дела, помогая тяжелобольным детям. За год к проекту подключилось более 14 тысяч человек, оказана помощь более чем на 39 тысяч белорусских рублей. Проекту только год, но самое главное то, что с каждым днем неравнодушных людей – держателей карточек «Прикосновения» – становится больше, а значит, увеличивается и размер финансовой поддержки.

Вадим Головчиц, директор Masterсard в Беларуси:

Для Masterсard благотворительный проект такого формата очень важен в стране. Карта Masterсard «Белагропромбанка» «Прикосновения» позволяет совершать покупки не просто как в привычной жизни – в удобном, безопасном и быстром формате, но еще позволяет совершать благотворительность одним прикосновением, то есть очень быстро и удобно. Мы желаем, чтобы таких людей в Беларуси, таких клиентов с большим сердцем становилось всё больше и больше.

Этот уникальный проект основан на финансовых отчислениях с платежной карты «Прикосновения» «Белагропромбанка». От каждой транзакции небольшая часть перечисляется на благотворительность, и эти суммы, с учетом того, что мы часто ходим в магазины, в масштабах года становятся существенными. И в течение года каждый держатель карты, совершая покупки в магазинах или оплачивая услуги, творит добро.

Анна Свистунова, операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк»:

Когда Лариса Владимировна пришла к нам, они стала рассказывать про детей, про те цели, которые она ставит перед собой – это было прекрасно! Сомнений абсолютно не возникло. То, что такой карточке быть, было решено сразу. Сейчас, когда прошел год, мы подводим итоги, смотрим на результаты. Я чувствую опять эту волну вдохновения, которая движет меня и нашу команду вперед. Ощущения самые прекрасные. Мы хотим двигаться вперед, развивать проект. Я думаю, что всё будет замечательно!