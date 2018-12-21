«Хурму хочу». Как поздравить пациентов дома престарелых в Логойске

23 декабря в столичном Дворце искусств откроется Международный православный рождественский фестиваль «Радость».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – насельница Свято-Елисаветинского монастыря, куратор фестиваля – Сестра Фотиния и режиссёр детской программы фестиваля – Михаил Мишуров.

Продукты из монастырей Европы и Азии, и гостья Валентина Теличкина: фестиваль «Радость» начнётся в Минске 23 декабря

Михаил Мишуров, режиссёр детской программы Международного православного рождественского фестиваля «Радость»:

Наша цель – помочь Логойскому дому-интернату для престарелых инвалидов. Когда наши сёстры ездили туда, знакомились с этими бабушками и дедушками, они задавали им вопросы: «А что бы вы хотели получить на Новый год?»

Они говорили такие наивные ответы, например, кто-то говорит: «Хурму хочу», – кто-то хочет апельсин или шоколадку. Из большинства этих бабушек только одна сказала, что хочет ноутбук.

Наша задача: все вместе собраться и вот – кто, что может. У нас будет на третьем этаже такой стенд, где будут стоять Дед Мороз и Снегурочка, и там будет такое интерактивное табло такое, на котором будет подробно расписано, каким образом человек может помочь этим людям. Начиная от обычной открытки, просто подписать новогоднюю открытку человеку, там есть список всех людей, которые проживают в этом доме-интернате. Допустим: «Нина Ивановна, поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!» Представляете, как одинокому человеку будет приятно получить открытку, прочитать тёплые слова! Есть конкретный адрес и написано кто что желает. Можно выбрать, кто может себе что позволить и подарить человеку. В дом-интернат приезжает священник, совершается божественная литургия и эти люди имеют возможность помолиться. Захотели сделать им Царские врата. Это, когда иконостас врата открывает. Уже взяли благословение, в нашей мастерской их изготовят. На это дело мы тоже собираем денежки.