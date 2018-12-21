Зась: Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это естественно соответствует нашим критериям подготовки и назначения кадров. Профессионализм и любовь к тому делу, которым будешь заниматься.

Секретаря ОДКБ уже согласовали президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России. Станислав Зась побывал во всех этих странах и встретился с каждым из глав государств. После встречи с Александром Лукашенко, Станислав Зась сообщил журналистам, что рассчитывает быть назначенным на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом. Он также пояснил, планируется ли встреча с руководством Армении.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, с министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать, в том числе по этим проблемам.

Я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и будут сняты те вопросы, которые сейчас стоят. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу.

Речь шла также об укреплении общих границ на пространстве ОДКБ, прежде всего в Средней Азии. Обсуждён и ряд других направлений совместной работы.