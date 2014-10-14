Прямой эфир

Сотрудники телеканала СТВ поздравили своих мам с Днём матери

14 октября 2014 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять мам и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, в США, на Мальте, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии. День матери в Беларуси отмечают— 14 октября.  Сотрудники телеканала СТВ решили поздравить своих любимых мам и сказать им теплые, душевные слова.

Не забудьте и вы поздравить ваших мам, и помните о том, что они ждут нашего внимания и заботы не только в этот день. Это совсем просто: делать приятное любимому человеку каждую секунду, минуту.  Дарить свою теплую улыбку и бесконечную любовь.

# общество # Фотофакт # Ведущие СТВ # Веста Ерш # Дмитрий Камыно # Алиса Дударева # Наталья Надольская # Вероника Хомякова # день матери -14 октября

Другие новости рубрики

Все новости
16 минчанок, родившие и воспитавшие не менее пяти детей, 13 октября получили Ордена Матери
13 октября 2014 18:16

16 минчанок, родившие и воспитавшие не менее пяти детей, 13 октября получили Ордена Матери

Плотник одного из минских ЖЭСов соорудил во дворе Первомайского района фонтан и мореходное судно
13 октября 2014 18:00

Плотник одного из минских ЖЭСов соорудил во дворе Первомайского района фонтан и мореходное судно

Очередное пришествие бабьего лета в Беларусь: так ли оно безобидно?
13 октября 2014 17:27

Очередное пришествие бабьего лета в Беларусь: так ли оно безобидно?