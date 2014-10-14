Сотрудники телеканала СТВ поздравили своих мам с Днём матери

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять мам и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, в США, на Мальте, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии. День матери в Беларуси отмечают— 14 октября. Сотрудники телеканала СТВ решили поздравить своих любимых мам и сказать им теплые, душевные слова.

Не забудьте и вы поздравить ваших мам, и помните о том, что они ждут нашего внимания и заботы не только в этот день. Это совсем просто: делать приятное любимому человеку каждую секунду, минуту. Дарить свою теплую улыбку и бесконечную любовь.