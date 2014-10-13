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Плотник одного из минских ЖЭСов соорудил во дворе Первомайского района фонтан и мореходное судно

13 октября 2014 18:00
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Новости Беларуси. Райский уголок не где-нибудь, а в центре Минска соорудили для своих жителей коммунальные службы. В составе городских фонтанов пополнение. Еще один водный шедевр, правда, в канун холодного сезона открыли в Первомайском районе.

На этот раз удивить и порадовать жильцов решил Сергей Астапенко, по призванию народный архитектор, а по профессии – плотник одного из столичных ЖЭсов.

Водный гейзер из кафеля украсили лесные звери, утки и даже выложенная собственными руками мастера мозаика с загадочной надписью.

Однако это не первое творение народного умельца. Из разбитой чаши мастер соорудил мореходное судно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Купрейчик, мастер по благоустройству КУП «ЖЭС № 52» УП «ЖРЭО Первомайского района»:
Первое, что он изготовил, был корабль, основой чего стала разбитая ваза. Потом он изготовил фонтан из подручных материалов. Сейчас он работает над новой архитектурной формой – это избушка на курьих ножках.

# общество # Декоративное искусство

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