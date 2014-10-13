16 минчанок, родившие и воспитавшие не менее пяти детей, 13 октября получили Ордена Матери

Новости Беларуси. Трогательный праздник для главного человека в жизни каждого. Столичных мам 13 октября поздравляют дети, мужья, коллеги, друзья и руководство города.
В обновленном Молодежном театре прошла торжественная церемония вручения Ордена Матери. Нагрудный знак получили 16 минчанок. Каждая из героинь родила и воспитала не меньше пяти детей.
Еще 14 матерей, воспитывающих трех детей, получили удостоверения многодетной семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Татьяна Лаврусенко, многодетная мама:
Быть многодетной мамой тяжело, нелегко. Но в то же время это много улыбок. Пять. Много радости.
Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2004 по велоспорту на треке:
Мы просто безумно любим друг друга все. У нас еще есть кошки и собаки. У меня спрашивают, как я с этим справляюсь. Я отвечаю, что никак, мы все друг за другом приглядываем.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Сегодня в Минске проживают уже 483 мамы, удостоенные Ордена Матери. В целом в Минске 9600 многодетных семей. Надо сказать, что эта цифра значительно выше прошлогодней.