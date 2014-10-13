Очередное пришествие бабьего лета в Беларусь: так ли оно безобидно?

Новости Беларуси. Осень продолжает радовать белорусов хорошей погодой. В отдельных регионах страны температура днем поднимается до плюс 20. Синоптики отмечают, что такая погода характерна скорее для середины сентября. Впрочем, ученые, собравшиеся недавно на конференции по климату в Минске, говорят, что глобальное потепление уже в недалеком будущем может заметно изменить флору и фауну. Как меняются законы природы, не понаслышке знают дачники, которые уже в 2014 году оценили все плюсы жаркой осени. Но так ли безобидно бабье лето?

Что для белоруса очей очарование, то для дворника – дополнительный труд. Эту площадку убирали уже несколько раз. И, судя по «золоту» листьев, дворники сюда еще вернуться. За день они собирают несколько тонн опавшей листвы.

Ирина Гурин, дворник:

Эта осень богата листвой. Этой осенью много приходится работать: с утра выгребешь, на завтра приходишь – то же самое.

У Галины Михайловны тоже горячая пора. Пенсионерка хвастается вторым урожаем овощей. Осень в 2014 году – рай для дачника. Тепло, солнечно – можно и еще один урожай собрать. Кстати, агроном по образованию считает, что если с погодой так и дальше пойдет, то впору покупать семена более теплолюбивых растений.

Галина Панасюк:

Я попробовала арбузы выращивать. Мы недавно были в Каменной, там женщина принесла арбузы, свои, выращенные в огороде.

Пенсионерка, что называется, зрит в корень. Синоптики давно говорят о глобальном потеплении. Его последствия обсуждали недавно и в Минске на конференции по климату.

Специалисты констатировали, что буквально через 60 лет мы не узнаем нашу планету. Температура в среднем повысится на 10 градусов.

Татьяна Лукашевич, участник Международной конференции по климату:

Для таяния ледников достаточно несколько десятых доли градуса, для начала их таяния. Конечно, для глобального масштаба это будет иметь большое значение. Не исключено появление новых видов и растений, а также животных, а также исчезновение предыдущих.

С таким плюсом на улице продавцы стильной обуви уходят в минус – товар не пользуется спросом. Хотя по модным прогнозам, резиновые сапожки должны быть трендом нынешнего сезона. Впрочем, мода так же непредсказуема, как и погода.

Валентина Радионова, продавец:

В данный момент сапоги продаются не сильно хорошо, потому что они все идут утепленные. Есть, конечно, не утепленные, но люди, наверное, ожидают дождей.

Минчане в буквальном смысле пустили бабье лето в свои дома. Синоптики говорят, что тепло в Беларуси задержится. Правда, к выходным немного похолодает. Но у нас еще будет возможность насладиться солнечными осенними деньками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.