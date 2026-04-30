Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие

Вопросы безопасности в Беларуси – в числе приоритетов. Так, ночью 30 апреля на станции столичного метро «Могилевская» прошло плановое тактико-специальное занятие. Участвовали сотрудники службы безопасности метрополитена и наряды групп задержания Департамента охраны МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники действовали по трем сценариям. Пресекли хулиганские действия – отрабатывали алгоритмы реагирования на агрессивное поведение граждан на платформе станции. Также обнаружили предметы, пронос которых в метрополитен категорически запрещен. А заключительный этап был посвящен совместной отработке сценариев эвакуации пассажиров, оцепления территории и блокировки подозрительного пакета.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Проведенное тактико-специальное занятие и учение дадут еще более высокий уровень подготовки сотрудников метрополитена, а также укажут на возможные недостатки, имеющиеся при следовании наряду групп задержания и прибытия к местам совершения преступлений и правонарушений.

Ежесуточно услугами столичной «подземки» пользуются до 800 тысяч человек. За год сотрудниками службы безопасности выявлено около семи тысяч предметов, запрещенных к проносу.