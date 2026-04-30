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Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие

30 апреля 2026 11:08
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Вопросы безопасности в Беларуси – в числе приоритетов. Так, ночью 30 апреля на станции столичного метро «Могилевская» прошло плановое тактико-специальное занятие. Участвовали сотрудники службы безопасности метрополитена и наряды групп задержания Департамента охраны МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие-2

Сотрудники действовали по трем сценариям. Пресекли хулиганские действия – отрабатывали алгоритмы реагирования на агрессивное поведение граждан на платформе станции. Также обнаружили предметы, пронос которых в метрополитен категорически запрещен. А заключительный этап был посвящен совместной отработке сценариев эвакуации пассажиров, оцепления территории и блокировки подозрительного пакета.

Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие-4

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Проведенное тактико-специальное занятие и учение дадут еще более высокий уровень подготовки сотрудников метрополитена, а также укажут на возможные недостатки, имеющиеся при следовании наряду групп задержания и прибытия к местам совершения преступлений и правонарушений.

Ежесуточно услугами столичной «подземки» пользуются до 800 тысяч человек. За год сотрудниками службы безопасности выявлено около семи тысяч предметов, запрещенных к проносу.

# Александр Шепелев # МВД Беларуси # Минское метро

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