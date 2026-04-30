Как справиться с чувством вины в материнстве? Объяснила психолог

Анна Бедрицкая, психолог:

Нормально ли испытывать чувство вины, если вы являетесь родителем? Действительно, правда, каждая мама в норме хотя бы раз в своей жизни испытывала чувство вины или стыда за свое поведение и, возможно, в ее системе ценностей недостаточно хорошее воспитание или уход за ребенком.

В психологии есть понятие, как «достаточно хорошая мама». Понятие «достаточно хорошая мама» позволяет матери делать ошибки, потому что мы понимаем, мама устает, мама чего-то не знает, мама работает, и мама многозадачна. Поэтому абсолютно нормально делать ошибки в воспитании детей. Более того, эти ошибки, доказано психологами, благоприятно влияют на развитие наших детей, потому что ребенок обязан сталкиваться со сложностями и трудностями, и очень здорово, когда он видит, как родители с ними сталкиваются и их преодолевают.