Рекордные показатели! Объем экспорта в Беларуси за 2025-й достиг 50 млрд долларов

Вот один из ярких примеров успешного развития экономики страны. Объем экспорта в Беларуси за 2025 год достиг рекордных показателей – 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их них 12 миллиардов удалось заработать в таких сферах, как строительство, IT, транспорт и туризм. Сальдо остается положительным – более четырех миллиардов. Несмотря на то, что 65 % внешних поставок из Беларуси приходится на страны СНГ, за прошедший год удалось достичь диверсификации экспорта. Налажен выход на рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. В то же время, даже при санкционном давлении, 7 % белорусского экспорта приходится на государства ЕС. Для поиска новых стратегических партнеров наша страна успешно интегрируется в международные объединения такие как БРИКС, ШОС.

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

У нас достаточно серьезный промышленный блок ввиду того, что экономика индустриальная. Мы добились рекорда – это 10 миллиардов продукции именно продовольственной. Это тоже достаточно серьезный успех белорусской экономики. В принципе, направлению, если так в целом выразиться, «пищевке», вы сами видите, какое серьезное уделяется внимание, потому что продовольственная безопасность и вообще продовольствие – это золото сегодня на мировых рынках. Одной из важнейших задач является страхование экспортных рисков. Этим занимаются соответствующие организации, которые изучают финансовое состояние потенциального покупателя, структурируют сделку. При необходимости погашают затраты, которые понесли белорусские предприятия.