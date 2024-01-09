Создано из природных материалов. В Минске проходит республиканская выставка-конкурс «Лёд. Цветы. Фантазия»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Флористическая сказка и новогоднее настроение. Выставка-конкурс «Лед. Цветы. Фантазия» из года в год позволяет юным минчанам проявить себя. Необычные букеты и панно, цветочные картины и яркие скульптуры – все это создано из природных материалов.

Татьяна Ступина, заведующий отделом прикладной ботаники и фитодизайна Республиканского центра экологии и краеведения:

В Республиканском центре экологии и краеведения походит республиканская выставка-конкурс «Лед. Цветы. Фантазия». Эта выставка началась у нас с 20 декабря 2023 года и будет длиться до 20 января 2024 года. 26-27 декабря у нас проходили очные номинации. К нам приезжали 40 конкурсантов с различных уголков нашей Беларуси и участвовали в конкурсных работах в трех номинациях. Это сюрпризная работа «Подарок Деду Морозу» – они делали композиции, где надо было показать, какой-то атрибут нового года и, естественно, использовать живые цветы.