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Подопечных Мядельского центра соцобслуживания поздравили в рамках марафона «От всей души»

09 января 2024 17:32
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Благотворительный марафон «От всей души» продолжает путешествовать по разным уголкам Минской области, сообщили в программе «Мищина» на СТВ. На этот раз праздничный экипаж отправился в деревню Узла.

Подопечных Мядельского центра соцобслуживания поздравили в рамках марафона «От всей души»-1

А именно в территориальный центр социального обслуживания населения. В отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста проживает порядка 30 человек. Для старшего поколения подготовили концерт с участием творческих коллективов. Не обошлось и без подарков от руководства Мядельского района. Гости вручили постояльцем необходимую бытовую технику, средства гигиены, сладкие угощения, а также сертификат на новый телевизор.

Подопечных Мядельского центра соцобслуживания поздравили в рамках марафона «От всей души»-4

Елена Янович, заместитель директора Мядельского территориального центра социального обслуживания населения:
Мы видим, как приятно людям, когда о них заботятся, о них помнят, уделяют им хотя бы небольшой знак внимания. Особенно они рады нас видеть, когда мы приходим с молодежью. Потому что они могут поделиться своим опытом, молодежь что-то рассказать новое о том, чем они занимаются. И преемственность поколений тоже немаловажна, поэтому мы стараемся всегда сотрудничать с пионерами.

Подопечных Мядельского центра соцобслуживания поздравили в рамках марафона «От всей души»-7

Всего в Мядельском районе пять отделений круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста, в которых проживает более 800 человек. Каждый из них окружен заботой и вниманием не только в праздники, но и будни.

# Благотворительная акция # общество # Елена Янович

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