Сотрудники минской милиции присоединились к субботнику вместе с кадетами

Новости Беларуси. В Беларуси прошли субботники. Чистую инициативу подхватили и минские правоохранители. Люди в погонах наводили порядок на территориях, прилегающих к месту работы, а также помогали подшефным учреждениям. Так, сотрудники и руководители столичной милиции присоединились к воспитанникам кадетского училища. Вместе с ребятами они очистили двор учебного заведения от опавшей листвы. Кстати, у кадетов была возможность пообщаться с опытными стражами порядка и задать интересующие вопросы как по поводу учебы, так и по поводу службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

И убрали, и отдохнули. И здесь у меня начальники управления – им полезно походить и просто здесь поубирать. У нас везде по городу проводятся такие мероприятия. Везде! Я вам скажу: во всех районный управлениях они порядок навели – в райотделах, на прилегающих территориях. А сейчас наводят порядок возле детских садиков, школ, интернатов и больниц – вот там, где нужно оказать помощь.

Такая дополнительная зарядка курсанту 4 роты Денису Зятину не в нагрузку. Тем более сегодня у кадетов субботник необычный — на помощь пришло руководство столичной милиции в полном составе. Впрочем, радует ребят не только подспорье в работе, но и возможность пообщаться с опытными стажами порядка в неформальной обстановке.

Денис Зятин, курсант ГУО «Минское городское кадетское училище №1»:

Они передают нам свой боевой опыт, рассказывают много интересных вещей про поступление.

Каждую субботу мы убираем территорию. Даже очень приятно, что сегодня приехали офицеры милиции. Было очень приятно побеседовать с генерал-майором. Много нового узнали. Но так, в принципе, работа идет.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Я помню, когда в школе милиции был курсантом, каждую субботу и воскресенье наводили порядок. Выходили все: от курсантов до курсовых офицеров и начальника школы милиции.

За генеральной уборкой генерал-майор невольно вспоминает студенческие годы. Вот только сейчас он, как начальник столичной милиции, сам является примером для подрастающего поколения стражей порядка. И как здесь не помочь и словом, и делом? Кстати, кадетское училище было создано как раз под эгидой ГУВД и уже не первый год работает под патронажем милиции.

Сами сотрудники милиции не жалеют о дополнительных рабочих часах. Такую альтернативу кабинетной работе по праву сравнивают с глотком свежего воздуха.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Несмотря на то, что мы все работаем с граблями с лопатами, мы, на самом деле, физически отдыхаем и общаемся. И, опять же, очень приятно видеть чистую территорию.

Тем временем, в кузове грузовика остается все меньше места для мешков с листьями. Денис с товарищами готовы загрузить последнюю партию.

Денис Зятин, курсант ГУО «Минское городское кадетское училище №1»:

Мы вот сейчас уже заканчиваем. Догребаем эти последние кучи и все – идем убирать спальные корпусы. Самим приятно и прохожие видят, что работа идет.