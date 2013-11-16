В Витебской области супруги-пенсионеры выращивают на участке тыквы весом свыше 50 килограмм

Новости Беларуси. Тыквы-гиганты. Небывалый урожай огромных плодов вырастили в Витебской области. Причем на обычном приусадебном участке.

Супруги-пенсионеры из Полоцка постоянно удивляют соседей то кабачками невероятных размеров, то количеством собранных с грядок перцев. В этом же году к личным рекордам добавились и огромные тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лиза:

Это большая тыква, которую бабушка и дедушка вырастили.

Трехлетняя Лиза даже на собственном рисунке тыкву изображает размером с дом. Масштабы, конечно, несколько преувеличены. Но в глазах малышки дедулины и бабулины овощи действительно огромные. Взять только вес одного плода – свыше 50 килограммов. Получается, раз в пять тяжелее самой внучки. Сравнивать «талии» и вовсе не приходится.

Николай Гракович:

В среднем у меня - метр шестьдесят, метр восемьдесят в окружности, в обхвате. Вот так берем.

Такая тыква, весом почти в полцентнера, еще не самая большая. Настоящих гигантов, которые были тяжелее килограмм на 10-20, хозяева раздарили друзьям. Те, видимо, едят тыквенную кашу уже не одну неделю. Причем на завтрак, обед и ужин.

Частенько тыквенную кашу варят и в семье Граковичей. Правда, ест ее лишь глава семейства.

Хозяйка:

Кому ты делаешь?

Девочка:

Ну, кому? Дедушке. Дедушка любит кашу.

Внучка же с бабушкой отдают предпочтение внутреннему содержимому гигантских плодов – семечкам. Вместе потрошат тыкву, вместе раскладывают для сушки на печи, вместе лущат. А вот домашние животные едят «и вершки, и корешки». Причем с особым удовольствием.

Николай Гракович:

Зерно свое выращиваю. Вот и коровка это очень любит. Тогда и молочко дает, как это съест.

Секретов выращивания овощных исполинов хозяева не скрывают, говорят, их попросту нет.

Леля Гракович:

Садим в стаканчики такие пластмассовые. И потом вытрясаю в гнездо, сажу, полью пару раз и пошли они расти.

Хорошая почва, правильный уход, большое количество удобрений – вот три кита, на которых и растут тыквы-гиганты. Их, к слову, в этом году Граковичи собрали около полусотни. И, как уверяют хозяева, это еще не предел.