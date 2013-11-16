11-классница Анна Фурс из Могилевской области стала абсолютной победительницей олимпиады Союзного государства в Полоцке

Новости Беларуси. Ученица Могилевской гимназии стала абсолютной победительницей олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная Общность».

Анна Фурс обошла 180 умников и умниц. Несмотря на то, что до поступления в ВУЗ еще целый год, 11-классница уже обеспечила себе возможность без экзаменов стать студенткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Фурс:

Переживала, боялась, что может вообще ничего не получиться. Волновалась. Но потом, конечно, такое удивление, когда увидела баллы, –восторг.

Переживания, борьба с неуверенностью и, наконец, заслуженная победа. 11-классница Анна Фурс в городских, областных и республиканских олимпиадах уже не единожды становилась лучшей. Но в соревнованиях такого масштаба участвовала впервые.

Аня стала абсолютным победителем олимпиады школьников Союзного государства, которая проходила в Полоцке. Соперники, говорит девушка, были достойные. Но ее целеустремленность и годы усердных занятий все же дали свои плоды.

Анна Фурс, победитель олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»:

Давно усиленно работаю. Посоветовать могу, конечно, другим ученикам трудолюбия – это, наверное, самое важное – и любви к предмету. Им нужно действительно сильно увлекаться и любить.

Всю неделю, что Анна находилась на олимпиаде, в гимназии за нее «держали кулачки» одноклассники.

Мария Каташенко, ученица Могилевской городской гимназии №1:

Я не понаслышке знаю, что такое подготовка к таким олимпиадам. Аня очень старалась и готовилась, я за нее искренне рада.

Валерия Шаройко, ученица Могилевской городской гимназии №1:

Я была в ней уверена и говорила, что ты лучшая, всячески поддерживала. Эта победа открывает перед ней кучу дверей.

Но больше всех за свою подопечную волновалась Валентина Татарова. Классный руководитель Анны, учитель русского языка и литературы, уже более 10 лет готовит команду Могилевской области для участия в различного уровня олимпиадах. Без дипломов, с гордостью говорит преподаватель, еще никто не возвращался. Но вот нынешняя победа далась, конечно, не легко. И это при том, что Анины успехи в филологии уже не раз удивляли даже опытных специалистов.

Валентина Татарова, учитель русского языка и литературы Могилевской городской гимназии №1:

Она очень глубокая и сильная. Когда еще в 8 классе студенты приходили на урок и мы анализировали стихотворение Николая Заболоцкого, вышла Аня, сделала его анализ. Студенты были в шоке от того, что 8-классница может делать это лучше, чем студенты.

До поступления в ВУЗ еще целый год. Только вот у Анны в кармане уже есть весомый аргумент. Победа в олимпиаде Союзного государства дает возможность без экзаменов стать студенткой факультета филологии любого ВУЗа в стране.