В декабре телеканал СТВ запускает новое интеллект-шоу «Умнее не придумаешь»

Новости Беларуси. Знания как главное оружие. В декабре зрители нашего канала станут свидетелями настоящей интеллектуальной битвы. СТВ запускает проект «Умнее не придумаешь». Вести шоу будет популярный российский телеведущий и сценарист Михаил Марфин. Шестнадцать команд сразятся за звание самой интеллектуальной.

Шестнадцать команд из шестнадцати различных профессиональных сфер, но только одна из них станет лучшей. Это новый проект СТВ: интеллект-шоу «Умнее не придумаешь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Медведев, участник интеллект-шоу «Умнее не придумаешь»:

Формат этой программы действительно соответствует формату интеллектуального шоу. Я думаю, что не только в рамках СТВ, а в рамках всего белорусского телевидения это довольно уникальный проект на данный момент.

Евгений Новиков, участник интеллект-шоу «Умнее не придумаешь»:

Большая благодарность СТВ, что канал предоставил нам такую возможность - участвовать, почувствовать свои силы.

В каждой игре участвуют две команды по четыре человека, победитель выходит в следующий этап. Сама игра состоит из пяти геймов. Первый — блиц-опрос: ведущий задает командам по 15 простых вопросов. На раздумье не более трех секунд. После такой разминки — раунд «интеллектуальная азбука», где важно опередить соперника с ответом. Следующий тур смело можно назвать звездным: на время место ведущего занимает приглашенная знаменитость. Название четвертого гейма — «Мой родный кут» — говорит за себя: участники продемонстрируют знания о Беларуси, а пятый — финальный тур — по праву можно назвать битвой капитанов.

Ольга Сахарова, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Принять участие в этой игре смогут не только участники, которые находятся непосредственно в студии, думаю, каждый телезритель, который сидит у телеэкрана, обязательно будет говорить: «ой, я ответил на вопрос первым, быстрее команды!». Поэтому говорить даже, что интеллект-шоу, игра происходит только в студии, не стоит.

Лицом и ведущим проекта стал Михаил Марфин. Легендарный КВНщик, известный российский сценарист и телеведущий. Многие его помнят еще по популярной викторине, кстати тоже интеллектуальной, «Счастливый случай». Михаил Наумович признается, идея нового проекта СТВ зацепила сразу.

Михаил Марфин, ведущий интеллект-шоу «Умнее не придумаешь»:

Я обожаю просто Минск. У меня здесь огромное количество друзей. Поэтому когда я получил предложение, я на него откликнулся с огромным удовольствием и таким человеческим посылом. Не только потому что мне это интересно профессионально, но и потому что это новая возможность встретиться с людьми, поработать вместе с людьми, которые мне безумно приятны.

Впереди еще не один съемочный день, ведь сезон рассчитан на пятнадцать эпизодов.

В телеменю новый телепродукт появится уже в декабре. Выходить в эфир интеллект-шоу будет в будний день в вечернем прайм-тайме. Впрочем, программу будут повторять и в субботу.