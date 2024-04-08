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Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию в АПК – прокуратура

08 апреля 2024 17:16
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Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию в АПК – прокуратура-1

Алена Сырова, СТВ:
О коррупционных моментах: как здесь обстоят дела, с вашей точки зрения, в сельском хозяйстве? Больше, меньше?

Павел Гордынец, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области:
На сегодня мы можем констатировать, что сфера агропромышленного комплекса подвергнута большому коррупционному риску. Мы видим факты, как в животноводстве, растениеводстве. При закупке различных товаров мы устанавливаем эти факты нарушений. Конечно, закупки – это наиболее сегодня опасный вид деятельности. Почему? Потому что подвержен коррупционному риску. Устанавливаются факты, когда лоббирование интересов тех или иных субъектов хозяйства [происходит – прим. ред.], лоббирование каких-то конкретно коммерческих структур. Вы сами видите, что громкие уголовные дела связаны с этим, в том числе и получение взяток, то есть лоббирование интересов. Поэтому проблематика в агропромышленном комплексе в этом плане есть.

Алена Сырова:
Наверное, по количеству или в рейтинге преступлений в этой сфере все-таки коррупция на первом месте?

Павел Гордынец:
Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию.

Алена Сырова:
Есть ли какая-то статистика?

Павел Гордынец:
Если говорить о 2023-м, было увеличение количества выявленных преступлений коррупционных в агропромышленном комплексе. 

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# Сельское хозяйство # общество

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