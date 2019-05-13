Сотрудники МЧС спасли совят в Ветке. Видео доброй операции

Новости Беларуси. Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в белорусском городе Ветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистам пришлось возвращать в гнездо птенцов совы. Пернатых нашла группа туристов. С просьбой о помощи люди обратились по телефону 101.