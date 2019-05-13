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Сотрудники МЧС спасли совят в Ветке. Видео доброй операции

13 мая 2019 12:53
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Новости Беларуси. Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в белорусском городе Ветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС спасли совят в Ветке. Видео доброй операции-1

Специалистам пришлось возвращать в гнездо птенцов совы. Пернатых нашла группа туристов. С просьбой о помощи люди обратились по телефону 101.

Сотрудники МЧС спасли совят в Ветке. Видео доброй операции-4

Реагирование МЧС на подобные случаи не регламентировано, однако спасатели не остались в стороне и помогли совятам. Чтобы доставить малышей в гнездо, потребовалось развернуть спецтехнику.

Сотрудники МЧС спасли совят в Ветке. Видео доброй операции-7

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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