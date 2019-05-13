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Сколько стоит путёвка в детский лагерь этим летом?

13 мая 2019 12:53
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Сколько стоит путёвка в детский лагерь и можно ли купить её сейчас, узнали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
В этом году средняя стоимость путёвки планируется в районе 530 рублей в загородный оздоровительный лагерь длительностью 18 дней. Государственная дотация составляет 37% от стоимости. Но на предприятиях существуют и коллективные договоры, где определена помощь на оздоровление детей над удешевлением стоимости путёвки и родители могут оплачивать не менее 10%. Предприятие может оставшуюся часть брать на себя, но на каждом предприятии свой подход.

Сколько стоит путёвка в детский лагерь этим летом?-1

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Фотофакт # Места отдыха

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