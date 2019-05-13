Сколько стоит путёвка в детский лагерь этим летом?

Сколько стоит путёвка в детский лагерь и можно ли купить её сейчас, узнали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

В этом году средняя стоимость путёвки планируется в районе 530 рублей в загородный оздоровительный лагерь длительностью 18 дней. Государственная дотация составляет 37% от стоимости. Но на предприятиях существуют и коллективные договоры, где определена помощь на оздоровление детей над удешевлением стоимости путёвки и родители могут оплачивать не менее 10%. Предприятие может оставшуюся часть брать на себя, но на каждом предприятии свой подход.