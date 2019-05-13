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Можно ли ещё купить путёвки в детские лагеря и где?

13 мая 2019 12:52
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Можно ли ещё заказать путевки в летние детские лагеря, узнали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Ещё есть возможность их приобрести. На нашем сайте Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на страничке Мингорисполкома имеется та необходимая информация о наличии в тех или иных лагерях свободных мест в ту или иную смену.

Можно ли ещё купить путёвки в детские лагеря и где?-1

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Фотофакт # Места отдыха

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