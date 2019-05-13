Как самозанятые граждане в Беларуси могут обеспечить себе трудовую пенсию? Всего 3 этапа

Екатерина Лихачева, первый заместитель Минского городского управления фонда социальной защиты населения: Граждане, которые осуществляют свою деятельность и которые не относятся к предпринимательской деятельности, в соответствии с законодательными актами являются самозанятыми гражданами. Это такие граждане, как ремесленники, граждане, которые оказывают парикмахерские, косметические услуги, ремонт обуви, часов, репетиторство. Полный перечень видов деятельности оговорён статьей первой Гражданского кодекса и статьей 337 Налогового кодекса.

27 декабря 2018 года Президент Республики Беларусь подписал Указ №500 «О государственном социальном страховании». Документом предоставлено право самозанятым физическим лицам участвовать в государственном социальном страховании. Кто такие самозанятые физические лица? В каком размере они будут уплачивать взносы?

Самозанятым гражданам с 1 января 2019 года предоставлено право для формирования своей будущей пенсии. Для этого они должны выплачивать обязательно страховые взносы в бюджет фонда. Размеры обязательных страховых взносов равен 29% от определяемого ими самостоятельно дохода, но не менее чем из размера минимальной заработной платы с учётом индексации. Уплачивая обязательно страховые взносы, они формируют свой страховой стаж на пенсию.

Что такое страховой стаж? Как на него наработать?

Елена Живица, начальник управления пенсий и пособий Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:

Существует две категории стажа – это страховой и общий стаж. Страховой стаж формируют периоды с уплаты страховых взносов, т. е. работа, предпринимательская, творческая деятельность. Общий стаж формирует как с уплаты взносов, так и без уплаты. Допустим, дневное обучение, военная служба. Страховой стаж определяет право на трудовую пенсию, а общий стаж влияет на её размер. В настоящее время в этом году для того, чтобы приобрести право на трудовую пенсию необходимо 17 лет страхового стажа, с уплатой страховых взносов. Эта продолжительность растёт, каждый год увеличивается на 6 месяцев до достижения планки 20 лет.

Если человек давно занимался такой вот деятельностью, но недавно вступил этот указ, можно ли подтвердить годы, которым этим человек занимался?

Екатерина Лихачева:

В тот период он не оплачивал обязательные страховые взносы и поэтому период не подтверждается. Но до этого периода можно было быть и индивидуальным предпринимателем, поэтому оплата взносом могла производиться как индивидуальным предпринимателем.

Самозанятый человек определился, что он подходит под эту категорию. Как ему стать на учёт в фонд?

Екатерина Лихачева:

Для постановки на учёт фонда первое, что нужно сделать самозанятому гражданину – обратиться в районный отдел фонда по месту жительства, предоставить удостоверение личности, документ, подтверждающий осуществление деятельности: квитанция об оплате единого налога, ремесленного сбора либо другое. И инспектор районного отдела даст самозанятому бланк заявления, который он заполнит для постановки на учёт. С этого момента самозанятый гражданин является плательщиком обязательных страховых взносов.

Следующий этап – это уплата обязательных страховых взносов. Они уплачиваются не позднее 1 марта года следующего за отчётным. За 2019 год обязательные страховые взносы должны быть уплачены не позднее 1 марта 2020 года. Но это не значит, что нужно платить единожды, взносы можно уплачивать еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, как удобно самому самозанятому лицу. Уплата взносов производится через банковские учреждения, через кассы, терминалы посредством ЕРИП, SMS-банкинга, интернет-банкинга – всеми доступными способами через банковские услуги. Обязательные страховые взносы уплачиваются именно за период осуществления деятельности. Самозанятый гражданин, к примеру, в 2019 году работал полгода, либо он работал ежемесячно, но неполные месяцы, здесь уплата взносов проводится пропорционально отработанному времени.

Следующий этап – раз в год нужно не позднее 31 марта года, следующего за отчётным, задекларировать свои периоды осуществления и неосуществления деятельности. Периоды декларируются путём предоставления документов персонифицированного учёта. Он обращается в районный отдел, заполняет формы и представляет. Форма заполняется посредством программного комплекса, программу можно взять при регистрации в районном отделе. В любой момент можно обратиться с флешкой в районный отдел и записать себе программу, либо скачать на сайте фонда. Если самостоятельно не получается заполнить, на сайте есть видеоинструкция по заполнению формы и также инспектор районного отдела окажет практическую помощь для заполнения данной формы. Это все этапы, которые должен совершать самозанятый для того, чтобы участвовать в своем пенсионном будущем.

Что ещё нужно помнить самозанятым гражданам?

Елена Живица:

Уплата страховых взносов, формирование периодов деятельности для стажа зависит от той суммы заработка, которую они определяют для себя, чтобы из этой суммы платить взносы. Если это будет меньше, чем установленный минимум, т. е. установленная минимальная зарплата, сейчас это 330 рублей, если они будут платить меньше, то страховой стаж будет считаться не в календарном порядке, а дифференцировано, т. е. с учётом количества уплаты взноса. Допустим, человек год проработал репетитором, но уплачивал меньше с минимума, в зависимости какая была сумма этой уплаты, засчитают, допустим, только 8 месяцев.