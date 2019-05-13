Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт

Новости Беларуси. Утром 12 мая в городе Ветка были обнаружены выпавшие из гнезда совята. Птенцам помогли спасатели.

Фото: Гомельское ОУМЧС

По сведениям Гомельского ОУМЧС, о попавших в беду птицах сообщала группа туристов. Спасатели подобрали двух совят и с помощью коленчатого подъёмника вернули их в родное гнездо.

Фото: Гомельское ОУМЧС

В МЧС отметили, что обычно таким не занимаются, но в этот раз у спасателей неподалёку проходили плановые занятия.

Фото: Гомельское ОУМЧС

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