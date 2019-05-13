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Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт

13 мая 2019 08:31
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Новости Беларуси. Утром 12 мая в городе Ветка были обнаружены выпавшие из гнезда совята. Птенцам помогли спасатели.  

Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, о попавших в беду птицах сообщала группа туристов. Спасатели подобрали двух совят и с помощью коленчатого подъёмника вернули их в родное гнездо.  

Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

В МЧС отметили, что обычно таким не занимаются, но в этот раз у спасателей неподалёку проходили плановые занятия.  

Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Весной 2019 года на водохранилище в Лошице едва не утонул заяц.  

Доставали животное из воды спасатели – здесь подробнее.  

Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт-10

Фото: Гомельское ОУМЧС  

# Спасение # происшествия

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