Ветковские спасатели вернули двух совят в родное гнездо. Видеофакт

Новости Беларуси. Утром 12 мая в городе Ветка были обнаружены выпавшие из гнезда совята. Птенцам помогли спасатели.
Новости Беларуси. Утром 12 мая в городе Ветка были обнаружены выпавшие из гнезда совята. Птенцам помогли спасатели.
Фото: Гомельское ОУМЧС
По сведениям Гомельского ОУМЧС, о попавших в беду птицах сообщала группа туристов. Спасатели подобрали двух совят и с помощью коленчатого подъёмника вернули их в родное гнездо.
Фото: Гомельское ОУМЧС
В МЧС отметили, что обычно таким не занимаются, но в этот раз у спасателей неподалёку проходили плановые занятия.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Весной 2019 года на водохранилище в Лошице едва не утонул заяц.
Доставали животное из воды спасатели – здесь подробнее.
Фото: Гомельское ОУМЧС