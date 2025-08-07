Сотрудники МЧС ежедневно дежурят на уборке урожая

Чтобы на столе каждого белоруса был свежий хлеб, мало убрать зерно с полей, урожай еще нужно сберечь. Заботу о его сохранности взяли на себя сотрудники МЧС. В эти «горячие» во всех смыслах дни, они подставили надежное плечо аграриям. Контроль за обеспечением пожарной безопасности в полях для спасателей сейчас приоритетная задача, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня сотрудники МЧС совершили более двух тысяч выездов для оказания помощи хлеборобам. Ежедневно комбайны сопровождают до 150 единиц спецтехники. Все понимают, что жатва – пожароопасный период. Риск возгорания на полях высокий. В этом году спасатели ликвидировали уже 16 возгораний на объектах уборки и хранения зерна.

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Работники МЧС ежедневно совместно с заинтересованными осуществляют рейдовые мероприятия по контролю обеспечения пожарной безопасности мест уборки, хранения и переработки зерна. Реализованный комплекс мероприятий позволил снизить количество пожара на таких объектах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16 %.

А некоторые спасатели на время жатвы сменили профессию, сев за штурвалы комбайнов. Экипажи МЧС намолотили свыше 30 тысяч тонн зерновых.