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В Минской области 80% жилфонда готово к предстоящему осенне-зимнему периоду

07 августа 2025 07:58
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Активными темпами идет подготовка к новому отопительному сезону. Фокус – на качество и комфорт. 80 % жилфонда уже готово к предстоящему осенне-зимнему периоду в Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области 80% жилфонда готово к предстоящему осенне-зимнему периоду-2

Так, в Вилейском районе выполнен комплекс работ, который включал гидропромывку, прессовку внутренних инженерных систем, ремонт электрооборудования, замену остекления в местах общего пользования. Теплоисточники на балансе жилищно-коммунального хозяйства. 21 из них уже получил паспорт готовности. Теперь проводятся гидравлические испытания внешних тепловых сетей, чтобы сезон прошел безопасно. Сдать все объекты нужно до начала сентября.

В Минской области 80% жилфонда готово к предстоящему осенне-зимнему периоду-4

Валентина Генк, заместитель директора – главный инженер Вилейского ЖКХ:
По модернизации тепловых сетей также мы, скажем так, уже двигаемся к завершающему этапу. Завершаются работы на магистральных сетях по перекладке сетей изношенных с применением предварительно изолированных современных материалов. 

Всего в Минской области за подготовительный период отремонтировано и заменено более 100 насосов канализационных сетей. Также сформированы запасы древесного топлива на 124 % от плана.

# Отопительный сезон

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