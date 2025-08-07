В Минской области 80% жилфонда готово к предстоящему осенне-зимнему периоду

Активными темпами идет подготовка к новому отопительному сезону. Фокус – на качество и комфорт. 80 % жилфонда уже готово к предстоящему осенне-зимнему периоду в Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Вилейском районе выполнен комплекс работ, который включал гидропромывку, прессовку внутренних инженерных систем, ремонт электрооборудования, замену остекления в местах общего пользования. Теплоисточники на балансе жилищно-коммунального хозяйства. 21 из них уже получил паспорт готовности. Теперь проводятся гидравлические испытания внешних тепловых сетей, чтобы сезон прошел безопасно. Сдать все объекты нужно до начала сентября.

Валентина Генк, заместитель директора – главный инженер Вилейского ЖКХ:

По модернизации тепловых сетей также мы, скажем так, уже двигаемся к завершающему этапу. Завершаются работы на магистральных сетях по перекладке сетей изношенных с применением предварительно изолированных современных материалов.

Всего в Минской области за подготовительный период отремонтировано и заменено более 100 насосов канализационных сетей. Также сформированы запасы древесного топлива на 124 % от плана.