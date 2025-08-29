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Новости по тегу #Василий Сивчак

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ
29 августа 2025 06:30

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ

Сотрудники МЧС ежедневно дежурят на уборке урожая
07 августа 2025 08:18

Сотрудники МЧС ежедневно дежурят на уборке урожая

«Предупреждение пожаров и гибели людей от них». В Беларуси стартует профилактическая акция МЧС
10 апреля 2023 07:34

«Предупреждение пожаров и гибели людей от них». В Беларуси стартует профилактическая акция МЧС

Какие нарушения выявили во время уборочной МВД и МЧС?
19 июля 2022 13:37

Какие нарушения выявили во время уборочной МВД и МЧС?