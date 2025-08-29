Новости по тегу #Василий Сивчак

В центре внимания комиссий – соответствие санитарным нормам, состояние учреждений и территорий, оснащение классов, спортивных залов, столовых. Немаловажный аспект – обеспеченность кадрами. Но главное – безопасность детей.
С 1 июня сотрудники МЧС совершили более двух тысяч выездов для оказания помощи хлеборобам. Ежедневно комбайны сопровождают до 150 единиц спецтехники.
10 октября 2026 18:46
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