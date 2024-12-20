МАРТ на три месяца продлевает новогоднюю скидку в 10% на белорусские товары

Какое слово рядом с ценниками всегда рады видеть жители Беларуси, особенно в праздничном ажиотаже? Скидки! Стало известно, что социальные скидки пойдут с нами в новый 2025-й год. Соответствующее соглашение подписано 20 декабря Министерством антимонопольного регулирования и торговли совместно с крупными сетевиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидки до 10 % пенсионерам, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам, людям с ограниченными физическими возможностями. Перечень товаров обширный. Это хлеб, мука, молочные продукты, макаронные изделия, говядина, свинина, курица, овощи и фрукты.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Действительно, эта акция оказалась популярной. Мы видим, что у населения нашей страны акция пользуется спросом и лишний раз подтверждает тот факт, что Беларусь – это социальное государство, заботящееся о тех гражданах, которые по какому-то ряду причин не могут себя обеспечивать в полном объеме.

Нынешнее продление рассчитано на три месяца. Право на выгодные покупки дает специальная социальная карточка. С начала действия программы таких выдано свыше двух миллионов.