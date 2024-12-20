Делегация МВД во главе с министром устроила праздничный вечер для учащихся профильного лицея

Вместо строевой и медицинской подготовки – сказочные герои и праздничная елка. А в качестве добрых волшебников, исполняющих желания – делегация МВД во главе с министром. Ведомство организовало для учащихся профильного лицея – своих будущих коллег – предновогоднее представление, присоединившись к самой доброй зимней инициативе «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции в гости не с пустыми руками: в подарок – сладкие наборы, сертификаты на покупку оборудования и спортивный инвентарь.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Чужих детей не бывает. В нашей стране делается все для того, чтобы каждый ребенок был счастлив. Особенно те дети, которые обделены вниманием. Новый год – это праздник, праздник для всех. От которого все без исключения, дети и взрослые, ждут какого-то чуда. А Министерство внутренних дел всегда было, есть и будет рядом. И сделаем все для того, чтобы и на Новый год, и в любое время все жители Республики Беларусь и гости нашей страны чувствовали себя в безопасности.