В Беларуси рождается и приживается на постоянной основе немало масштабных инициатив, которые погружают в главные события нашей страны от истории до современности. Истина рождается в общении, где на первый план выходят темы – чем живет Беларусь, что происходит внутри и за ее пределами, как молодое поколение может внести свой вклад в развитие родной страны? Сегодня все больше юношей и девушек задаются этими вопросами. Свидетельство тому – расширение информационно-просветительского проекта «Молодежь для Беларуси!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива депутатского корпуса, задуманная как диалоговая площадка для студентов конкретных факультетов высших учебных заведений, вышла за очерченные ранее границы. На практике – депутаты проводят встречи в своих округах с учащимися колледжей, а также активом среди молодых специалистов. Это говорит о востребованности проекта для двух сторон.

Сегодня актуальные темы молодежь могла обсудить с председателем Палаты представителей. Игорь Сергеенко встретился со студентами факультета международных отношений БГУ, это порядка сотни человек. В ходе встречи звучали вопросы касательно деятельности депутатов на международной арене, а также о внешней политике Беларуси, в частности о сотрудничестве со странами Африки и Азии. Как отметил Игорь Сергеенко, встречи с белорусской молодежью позволяют на многое посмотреть с новой стороны и заметить возможные недоработки по определенным направлениям. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь главное – видеть, чем живет та или иная группа молодежи, конкретный факультет. Естественно, в любой аудитории есть и стеснение, и робость задать вопрос. Но тем не менее то, что интересовало… Я видел, как реагировала аудитория, для нас это представляет определенный интерес. Сегодня не поступило предложений, но отдельные мысли, которые звучали, наталкивают на то, что мы в чем-то недорабатываем, на что-то нужно обратить внимание, в том числе по вопросам знания законодательства молодежью, знания своих прав и обязанностей. Проект нацелен, в том числе на предметное знакомство молодежи с достижениями страны за годы независимости. А нам действительно есть чем гордиться. В Палате представителей студенты ознакомились с выставкой, где представлены все регионы Беларуси.

Дарина Телехнович, студентка факультета международных отношений БГУ:

Спадабалася выстава, што там прадстаўлены ўсе рэгіёны нашай краіны, найбольш яскравыя моманты, што адлюстроўвае нашу краіну ў такім прыгожым свеце, тая прадукцыя, якую выпускаюць нашы заводы і фабрыкі, якая распаўсюджваецца не толькі па нашай краіне, але і па ўсім свеце.