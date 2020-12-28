Сотрудники ГАИ навестили воспитанников минского детского дома №3. Что они подарили ребятам?

Новости Беларуси. Главное внимание и подарки – детям. К благотворительной новогодней акции подключились сотрудники ГАИ. Они навестили воспитанников 3-го детского дома на Рафиева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Там живут и учатся девочки и мальчики с особенностями психофизического развития – всего 61 ребенок. Детям вручили сладкие подарки. В ответ прозвучали трогательные новогодние стихотворения. Завершилось мероприятие хороводом вокруг елки и поздравлениями.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Над этим детским домом существует у нас шефское попечительство, регулярно оказываем помощь как практическую, так и материальную. Нам это доставляет большое удовольствие, а еще больше это, так понимаю, доставляет удовольствие детям.

Елена Карпова, заместитель директора детского дома №3:

Каждый день у нас гости, каждый день у нас подарки. Дети очень радуются, они уже привыкли к гостям. Но в любом случае они их ждут, надеются на сказку, надеются на волшебство, на чудо. Дети писали письма Деду Морозу. И мы работаем так, что все их желания должны совершиться, потому что мы работаем с организациями, они нам будут помогать в осуществлении их желаний.

Мы украшаем все, зал, например, елку на Новый год, поздравляем мам.