Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было

Новости Беларуси. Праздник к нам приходит, а в Полоцке еще и подплывает! Необычный предновогодний заплыв устроили активисты клуба «Байдарочники Полотчины» и местного туристско-информационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новогодний тур по Западной Двине отправились Дед Мороз со Снегурочкой и ребятня.

Посох сказочному персонажу заменило весло байдарки, а вместо хороводов был увлекательный заплыв.

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла.

Зимой и летом стройная,

Зеленая была.