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Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было

28 декабря 2020 15:08
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Новости Беларуси. Праздник к нам приходит, а в Полоцке еще и подплывает! Необычный предновогодний заплыв устроили активисты клуба «Байдарочники Полотчины» и местного туристско-информационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-1

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-3

В новогодний тур по Западной Двине отправились Дед Мороз со Снегурочкой и ребятня.

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-6

Посох сказочному персонажу заменило весло байдарки, а вместо хороводов был увлекательный заплыв.

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-9

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-11

В лесу родилась елочка, 
В лесу она росла. 
Зимой и летом стройная, 
Зеленая была.

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-14

Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было-16

Маршрут был длиной всего около километра, но эмоций и адреналина участникам хватит на целый год. И хотя акция сродни новогоднему чуду, организаторы всего лишь хотели напомнить полочанам об активном образе жизни.

# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

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