Дед Мороз и Снегурочка с детьми отправились в заплыв по Западной Двине. Посмотрите, как это было

Новости Беларуси. Праздник к нам приходит, а в Полоцке еще и подплывает! Необычный предновогодний заплыв устроили активисты клуба «Байдарочники Полотчины» и местного туристско-информационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник к нам приходит, а в Полоцке еще и подплывает! Необычный предновогодний заплыв устроили активисты клуба «Байдарочники Полотчины» и местного туристско-информационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новогодний тур по Западной Двине отправились Дед Мороз со Снегурочкой и ребятня.
Посох сказочному персонажу заменило весло байдарки, а вместо хороводов был увлекательный заплыв.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Маршрут был длиной всего около километра, но эмоций и адреналина участникам хватит на целый год. И хотя акция сродни новогоднему чуду, организаторы всего лишь хотели напомнить полочанам об активном образе жизни.