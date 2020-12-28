Как будет работать метро в праздничные дни?

Новости Беларуси. Минское метро в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В новогоднюю ночь метрополитен продлит режим работы. Станции закроются на вход в 03:00, а «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» на 15 минут позже. С полуночи интервал движения поездов на первой и второй линиях сократится до 6 минут.

З1 декабря и 6 января минская подземка будет работать по графику пятниц, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января – по графику воскресенья. 1 января подземка, как обычно, начнет принимать пассажиров в 05:30.