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Как будет работать метро в праздничные дни?

28 декабря 2020 15:24
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Новости Беларуси. Минское метро в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будет работать метро в праздничные дни?-1

В новогоднюю ночь метрополитен продлит режим работы. Станции закроются на вход в 03:00, а «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» на 15 минут позже. С полуночи интервал движения поездов на первой и второй линиях сократится до 6 минут.

З1 декабря и 6 января минская подземка будет работать по графику пятниц, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января – по графику воскресенья. 1 января подземка, как обычно, начнет принимать пассажиров в 05:30.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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