«Маме – цветы, брату – футбольный набор, а миру – счастья и здоровья». 28 декабря в Минске поздравили многодетные семьи

Новости Беларуси. Селфи, хороводы и сюрпризы. Эстафету любви, добра и теплоты в рамках республиканской акции «Наши дети» 28 декабря поддержала Минская городская организация Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная елка объединила тех, кто в эти дни особенно нуждается в заботе и внимании. По традиции в праздничном фесте участие приняли и многодетные семьи.

Жанна Романович, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Самое большое счастье для человека – по меньшей мере я так всегда думаю – это дарить подарки. Даже не столько, сколько получать. Каждому ребенку под Новый год хочется как можно больше доставить удовольствия. Сегодня здесь, на елочке, есть ребята из семей, где родители-инвалиды воспитывают детей инвалидов. В Минске немного таких семей, но они вот уже несколько лет находятся под опекой Минской городской организации Белорусского союза женщин. Дальше – это дети-сироты, но это не только детишки несовершеннолетние, это люди из категории детей-сирот, которые уже сами сегодня являются многодетными родителями.

Анна Манькова, многодетная мама:

Я попала в детский дом, когда была в четвертом классе. В нужный момент я попала в нужные руки и выросла достойным человеком, достойной мамой двоих сыновей и лапочки-дочки. Я вышла замуж, работаю, у меня есть свое жилье (по категории детей-сирот я получила в свое время). Я желаю всем детям в Новый год, чтобы у них была семья, чтобы в их жизни сложилось все хорошо.

Воспитанники центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» подготовили для ребят новогоднее приключение. Герои отправились к Деду Морозу, чтобы доставить письмо с пожеланиями.

Маме я бы хотел пожелать цветы, брату – футбольный набор. А всему миру желаю счастья и здоровья.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Хотелось бы, чтобы все дети получили подарки на Новый год. Хочется, чтобы они верили в чудо. Важно вообще ощущать то, что в жизни есть дети, есть семья. Это приоритеты, на которые мы должны обращать внимание. И, конечно, это повод задуматься над тем, все ли делаем мы, взрослые, для того, чтобы наши дети выросли достойными гражданами страны.