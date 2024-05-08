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Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн

08 мая 2024 19:06
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Новости Беларуси. Долгожданный подарок накануне Дня Победы получили жители Гомеля. В Советском районе 8 мая открыли новый бассейн «Дельфин». В нем будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн-1

На отделении плавания обучаются около 400 детей. Потеряв прежнюю тренировочную базу 10 лет назад, юным спортсменам и тренерам приходилось проводить занятия на чужих площадках. Теперь у них появился свой «дом» – просторный и функциональный.

Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн-4

Юрий Сочивко, директор Городской детско-юношеской спортивной школы № 6 Гомеля:
Отделение плавания очень сильное. Будем ждать чемпионов, потому что с таким объектом, с таким залом сухого плавания и бассейном просто невозможно не добиваться успехов. В первую очередь мы будем работать для подрастающего поколения, чтобы растить будущих чемпионов страны.

Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн-7

Нам здесь нравится. Мы посмотрели – раздевалки хорошие, ремонт хороший. 

При проектировании учли все требования безбарьерной среды – заниматься в бассейне смогут и люди с инвалидностью. Комплекс включает тренажерный зал, зал сухого плавания и бассейн с двумя чашами – для взрослых и малышей. Приобщиться к здоровому образу жизни смогут все жители Гомеля. «Реализация этого проекта стала хорошим примером реагирования власти на обращения граждан», – отметило руководство Совета Республики, которое принимало участие в открытии важного социального объекта в качестве почетных гостей.

Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн-10

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В нашей стране все делается во благо человека. Бассейн – это здоровье, это практическая реализация тех посылов, которые нам дает глава государства. Рассмотрение обращений граждан – это практическая реализация слов – государство для человека.

Руководство города и области, а также сенаторы возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда в Гомеле. Память о героях военных лет почтили минутой молчания у Вечного огня.

# Социальная инфраструктура # общество # Юрий Сочивко # Сергей Хоменко

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