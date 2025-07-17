Прямой эфир

Единый день информирования прошёл на Минской овощной фабрике

17 июля 2025 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Стратегические вопросы развития национальной экономики и промышленная безопасность. Эти темы обсудили в рамках единого дня информирования на Минской овощной фабрике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день информирования прошёл на Минской овощной фабрике-2

С трудовым коллективом встретилась первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. В ходе беседы говорили о развитии Минска, а также отметили вклад столичных предприятий в экономику города.

Так, овощная фабрика на протяжении трех лет проводит модернизацию. Здесь внедряют новые технологии для защищенного грунта. Это увеличивает объемы выращиваемых культур и помогает удовлетворять спрос на овощи в межсезонье. Предприятие еженедельно в магазины поставляет около 600 тонн огурцов, томатов, баклажанов и перцев. Есть значительные успехи и в животноводстве.

Единый день информирования прошёл на Минской овощной фабрике-4

Дмитрий Корж, директор Минской овощной фабрики:
У нас поголовье свыше 3500 общего стада. Из них 1400 – это дойного. На сегодняшний день мы работаем в районе 22,5 литров на корову. Это достаточно такой средний неплохой удой. Прирост у нас на сегодняшний день немалый в животноводстве. Если говорить об удое на корову, то больше 6 литров.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Данная фабрика находится возле кольцевой города Минска. И понятно, что люди здесь достаточно избалованы возможностями трудоустройства в городе Минске. Поэтому огромное им спасибо за то, что они работают на земле, то, что они трудятся во благо нас. Конечно же, обеспечивают нашу с вами продуктовую безопасность. 

Минская овощная фабрика динамично развивается и показывает хорошие финансово-экономические результаты. Темп роста по заработной плате превышает 120 %.

# Надежда Лазаревич # Минская овощная фабрика

Другие новости рубрики

Все новости
Американское будущее – за женщинами и азиатами? Муковозчик рассказал, что беспокоит экспертов в США
17 июля 2025 17:20

Американское будущее – за женщинами и азиатами? Муковозчик рассказал, что беспокоит экспертов в США

На Рогачёвской земле обнаружены доказательства существования древнего летописного города Лучин
17 июля 2025 17:12

На Рогачёвской земле обнаружены доказательства существования древнего летописного города Лучин

Проектирование беспилотников и африканистика – какие новые специальности появились в 2025-м?
17 июля 2025 17:11

Проектирование беспилотников и африканистика – какие новые специальности появились в 2025-м?