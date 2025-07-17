Единый день информирования прошёл на Минской овощной фабрике

Стратегические вопросы развития национальной экономики и промышленная безопасность. Эти темы обсудили в рамках единого дня информирования на Минской овощной фабрике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стратегические вопросы развития национальной экономики и промышленная безопасность. Эти темы обсудили в рамках единого дня информирования на Минской овощной фабрике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С трудовым коллективом встретилась первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. В ходе беседы говорили о развитии Минска, а также отметили вклад столичных предприятий в экономику города.
Так, овощная фабрика на протяжении трех лет проводит модернизацию. Здесь внедряют новые технологии для защищенного грунта. Это увеличивает объемы выращиваемых культур и помогает удовлетворять спрос на овощи в межсезонье. Предприятие еженедельно в магазины поставляет около 600 тонн огурцов, томатов, баклажанов и перцев. Есть значительные успехи и в животноводстве.
Дмитрий Корж, директор Минской овощной фабрики:
У нас поголовье свыше 3500 общего стада. Из них 1400 – это дойного. На сегодняшний день мы работаем в районе 22,5 литров на корову. Это достаточно такой средний неплохой удой. Прирост у нас на сегодняшний день немалый в животноводстве. Если говорить об удое на корову, то больше 6 литров.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Данная фабрика находится возле кольцевой города Минска. И понятно, что люди здесь достаточно избалованы возможностями трудоустройства в городе Минске. Поэтому огромное им спасибо за то, что они работают на земле, то, что они трудятся во благо нас. Конечно же, обеспечивают нашу с вами продуктовую безопасность.
Минская овощная фабрика динамично развивается и показывает хорошие финансово-экономические результаты. Темп роста по заработной плате превышает 120 %.