Единый день информирования прошёл на Минской овощной фабрике

Стратегические вопросы развития национальной экономики и промышленная безопасность. Эти темы обсудили в рамках единого дня информирования на Минской овощной фабрике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С трудовым коллективом встретилась первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. В ходе беседы говорили о развитии Минска, а также отметили вклад столичных предприятий в экономику города. Так, овощная фабрика на протяжении трех лет проводит модернизацию. Здесь внедряют новые технологии для защищенного грунта. Это увеличивает объемы выращиваемых культур и помогает удовлетворять спрос на овощи в межсезонье. Предприятие еженедельно в магазины поставляет около 600 тонн огурцов, томатов, баклажанов и перцев. Есть значительные успехи и в животноводстве.