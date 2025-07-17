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Американское будущее – за женщинами и азиатами? Муковозчик рассказал, что беспокоит экспертов в США

17 июля 2025 17:20
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Американское будущее – за женщинами и азиатами? Муковозчик рассказал, что беспокоит экспертов в США-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Перед новым учебным годом давайте посмотрим, что происходит с образованием на сияющих высотах истинной демократии – в Соединенных Штатах Америки.

Недавно, агентство Bloomberg опубликовало большую статью о том, что «американские мальчики оканчивают школу реже девочек». Нашу среднюю школу – не все там у них и оканчивают. Хуже всего статистика по «черным мальчишкам», лучше всего – по «азиатским девчонкам». Между ними расположились «белые» и латиноамериканцы разных полов.

То есть американское будущее – за женщинами и азиатами? Этот вопрос беспокоит экспертов в США настолько, что они даже «предлагают мальчикам давать дополнительный год подготовки к школе». Что по пацанским понятиям есть конкретный зашквар.

Hey, Teacher, leave those kids alone! — Pink Floyd. Подробности здесь.

Американское будущее – за женщинами и азиатами? Муковозчик рассказал, что беспокоит экспертов в США-4

Андрей Муковозчик:
Однако вернемся к образованию и профессиям. Люди из STEM (science, technology, engineering and mathematics) – инженеры и айтишники, если обобщенно, – на Западе очевидно перестали быть «пределом мечтаний», быстро повторив судьбу «юристов и экономистов», причем гораздо быстрее, чем прежние законодатели мод в образовании.

Сейчас появляется новый термин HEAL – здравоохранение, образование, администрирование и грамотность. «В период с 2023 по 2033 год будет создано более 1,5 миллионов рабочих мест в сфере HEAL – на полмиллиона больше, чем в областях STEM», – замечает Bloomberg.

Далее смотрите в видео.

# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ

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