Американское будущее – за женщинами и азиатами? Муковозчик рассказал, что беспокоит экспертов в США

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Перед новым учебным годом давайте посмотрим, что происходит с образованием на сияющих высотах истинной демократии – в Соединенных Штатах Америки.

Недавно, агентство Bloomberg опубликовало большую статью о том, что «американские мальчики оканчивают школу реже девочек». Нашу среднюю школу – не все там у них и оканчивают. Хуже всего статистика по «черным мальчишкам», лучше всего – по «азиатским девчонкам». Между ними расположились «белые» и латиноамериканцы разных полов.

То есть американское будущее – за женщинами и азиатами? Этот вопрос беспокоит экспертов в США настолько, что они даже «предлагают мальчикам давать дополнительный год подготовки к школе». Что по пацанским понятиям есть конкретный зашквар.