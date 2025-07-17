Белорус Антон Климчик занял второе место на пятом этапе велогонки «Тур России»

Отечественные спортсмены продолжают заявлять о себе на многодневной велогонке «Тур России». В соревнованиях принимают участие гонщики из Беларуси, Казахстана и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятый этап, протяженностью 158 километров, прошел в Башкортостане в районе села Кляшево. Серебряным призером стал наш Антон Климчик. Победил на этом отрезке дистанции представитель Казахстана Мансур Бейсембай. 18 июля в рамках шестого этапа гонщики проедут 111 километров. Завершится тур 19 июля в Уфе.