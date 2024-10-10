Орден Матери получат 24 женщины из Минской области – вот как живёт одна из таких многодетных семей

14 октября в Беларуси отметят День матери. Накануне праздника во Дворце Республики 24 представительницы Минской области получат заслуженную награду – орден Матери. Его вручают за рождение и достойное воспитание пятерых и более детей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Жительница Вилейского района Юлия Адамович также удостоена высокой государственной награды. Женщина растит троих дочек и двоих сыновей, занимается домашним хозяйством. О любви к детям и семейной гармонии – материал Анны Куртасовой.

Как говорит многодетная мама Юлия Адамович, ее с супругом свела судьба. Оба родом из Вилейского района. Познакомилась пара в деревне Клесино. С первого взгляда приглянулись – так образовалась дружная семья. Вот уже 14 лет живут рука об руку и растят пятерых детей.

Юлия Адамович, многодетная мама:

Познакомились с мужем в деревне, как-то так получилось, что поженились, образовалась наша дружная семья. Деток у нас уже пятеро. Я сама из многодетной семьи, нас тоже пятеро было. Дети для меня – это радость. Смысл жизни, забота.

Самые старшие дети учатся в школе. Алене 14 – у нее скоро выпускные экзамены. Илье почти 11 – любит футбол, играет на фортепиано, увлекается шахматами, а еще легоконструированием.