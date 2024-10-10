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Новости по тегу #Елена Болдырева

«Он за руку поздоровался!» Как Лукашенко дважды шокировал белоруску
10 октября 2024 16:23

«Он за руку поздоровался!» Как Лукашенко дважды шокировал белоруску

Сотрудница полесского заповедника: наш Президент – такой же труженик, как и мы
10 октября 2024 16:18

Сотрудница полесского заповедника: наш Президент – такой же труженик, как и мы

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца
31 мая 2019 17:06

В Гомеле построят храм в честь священномученника Иоанна епископа Рыльского и Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца