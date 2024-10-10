Новости по тегу #Елена Болдырева

Александра Лукашенко окружает толпа людей, среди которых малознакомые или вовсе незнакомые. Здесь же обсуждаются рабочие вопросы. И не заметить в этой толпе человека было бы вполне нормально. Но Президент делает на этом акцент.
Наш Президент смотрит за нами, уделяет больше внимания. Он когда-то работал в этой отрасли, поэтому он понимает это все.
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