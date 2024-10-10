В Копыльской районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение

С комфортом для пациентов и медработников. В Копыльской центральной районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь разместился современный цифровой диагностический комплекс. Рассчитан он на три рабочих места. Медперсонал уже прошел обучение. На современном аппарате можно обследовать легкие, конечности, поясничный отдел позвоночника, коленные суставы. Врач буквально через несколько минут видит снимок у себя на компьютере. Это помогает оперативно назначить лечение. Ежедневно в рентгеновское отделение обращается до 70 человек.

Кристина Бушило, врач-рентгенолог Копыльской центральной районной больницы:

Установлен новый компьютер для врача, компьютер для лаборанта. Для врача есть два монитора, на одном из них мы видим снимки, на втором – список исследований. Это позволило лучше работать со снимками, где-то регулировать яркость, контрастность и лучше дифференцировать какую-то патологию.