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В Копыльской районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение

10 октября 2024 14:11
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С комфортом для пациентов и медработников. В Копыльской центральной районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльской районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение-2

Здесь разместился современный цифровой диагностический комплекс. Рассчитан он на три рабочих места. Медперсонал уже прошел обучение. На современном аппарате можно обследовать легкие, конечности, поясничный отдел позвоночника, коленные суставы. Врач буквально через несколько минут видит снимок у себя на компьютере. Это помогает оперативно назначить лечение. Ежедневно в рентгеновское отделение обращается до 70 человек.

В Копыльской районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение-4

Кристина Бушило, врач-рентгенолог Копыльской центральной районной больницы:
Установлен новый компьютер для врача, компьютер для лаборанта. Для врача есть два монитора, на одном из них мы видим снимки, на втором – список исследований. Это позволило лучше работать со снимками, где-то регулировать яркость, контрастность и лучше дифференцировать какую-то патологию.

В Копыльской районной больнице полностью обновили рентгеновское отделение-6

За последнее время значительно улучшилась материально-техническая база и в других учреждениях здравоохранения Копыльского района. В ФАПах установлены электрокардиографы, индикаторы внутриглазного давления.

# Учреждения здравоохранения

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