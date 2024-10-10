Учителя Копыльской школы презентовали свой проект на втором Форуме Союзного государства

Минская область громко заявила себя на втором Форуме Союзного государства «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба». Участие в нем приняли представители учреждений образования из двух стран, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Делегация Копыльской средней школы №2 презентовала проект в сфере духовно-нравственного воспитания. В этом направлении на базе учреждения образования создан ресурсный центр. А также для начальных классов действует факультатив «Азбука нравственности». Учебную программу разработала учитель – Светлана Калевич. На занятиях педагог использует детскую художественную литературу, мультипликационные фильмы, песни.

Светлана Калевич, учитель начальных классов средней школы №2 имени Тишки Гартного: Они позволяют у учащихся сформировать общекультурные ценности, развивают память и внимание, формируют дружбу и сплоченный коллектив. На этом факультативе большое внимание уделяется формированию патриотизма и изучаются произведения белорусской литературы.

Ирина Абас, директор средней школы №2 имени Тишки Гартного:

Вывод, который мы сделали по итогам встречи – это то, что подходы у россиян и белорусов единые. Самое главное, что мы понимаем, что нужно воспитать нравственного человека, а что еще важнее – воспитать патриота нашей страны.

Программа рассчитана на 34 часа. Факультативные занятия проводятся один раз в неделю. Здесь ребята говорят о доброте, дружбе и поддержке.