Сотрудница Ботанического сада создаёт необыкновенных кукол. Посмотрите на этих причудливых персонажей

Светлана Цеханович курирует коллекцию хризантем Ботанического сада. Уже 10 лет расцветает со своими подопечными. Разнообразные соцветия, сорта и богатая палитра превращает оранжерею в эльфийский рай.

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Видишь, как цветок зацвел, как развивается. Это компенсирует все. Приходишь в оранжерею, слышишь запах этих цветов – отпускает все проблемы.

Однажды, сходив на парочку мастер-классов, Светлана решила создавать авторские куклы. Когда коллеги попросили украсить весеннюю выставку, родилась чудесная история.

Вдохновившись французским фильмом, мастерица превратила первоцветы в невероятных кукол! Тюльпан благородный и бахромчатый, словно король и королева, которые заправляют балом. Маэстро Гиацинт напоминает придворного музыканта, а кокетливые крокусы – фрейлин. Каждый может сочинить свою сказку.