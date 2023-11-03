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Сотрудница Ботанического сада создаёт необыкновенных кукол. Посмотрите на этих причудливых персонажей

03 ноября 2023 17:57
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Светлана Цеханович курирует коллекцию хризантем Ботанического сада. Уже 10 лет расцветает со своими подопечными. Разнообразные соцветия, сорта и богатая палитра превращает оранжерею в эльфийский рай.

Сотрудница Ботанического сада создаёт необыкновенных кукол. Посмотрите на этих причудливых персонажей-1

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Видишь, как цветок зацвел, как развивается. Это компенсирует все. Приходишь в оранжерею, слышишь запах этих цветов отпускает все проблемы.

Сотрудница Ботанического сада создаёт необыкновенных кукол. Посмотрите на этих причудливых персонажей-4

Однажды, сходив на парочку мастер-классов, Светлана решила создавать авторские куклы. Когда коллеги попросили украсить весеннюю выставку, родилась чудесная история.

Сотрудница Ботанического сада создаёт необыкновенных кукол. Посмотрите на этих причудливых персонажей-7

Вдохновившись французским фильмом, мастерица превратила первоцветы в невероятных кукол! Тюльпан благородный и бахромчатый, словно король и королева, которые заправляют балом. Маэстро Гиацинт напоминает придворного музыканта, а кокетливые крокусы – фрейлин. Каждый может сочинить свою сказку.

Сотрудница Ботанического сада создаёт необыкновенных кукол. Посмотрите на этих причудливых персонажей-10

Светлана Цеханович:
Например, нарцисс. Мы знаем, что этот цветок себя очень любит. Смотрит в зеркальце и сам себя рисует.

Подробнее о необычном хобби смотрите в видео на YouTube.

# Хобби # общество # Светлана Цеханович # Анастасия Макеева # Фотофакт

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