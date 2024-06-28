В Беларуси охват детей дошкольным образованием один из самых высоких в мире

В Беларуси охват детей дошкольным образованием является одним из самых высоких в мире – почти 100 %. 3 750 учреждений реализуют программу воспитания юного поколения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно по всей стране строятся новые детские сады, значительно обновляются уже существующие. Постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс, педагоги повышают свою квалификацию.

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Минобразования Беларуси:

В этом году у нас утверждена отраслевая программа развития и совершенствования системы дошкольного образования на два года, она затрагивает как правовые аспекты, так и научно-методическое обеспечение. Вопросы проведения и совершенствования фестивалей и конкурсов профессионального мастерства.

Елена Макаревич, главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Большое внимание уделяется подготовке кадров. Вы знаете, с 2016 года в Минске открыт или возобновил функционирование колледж по подготовке кадров для дошкольных учреждений и для школ.