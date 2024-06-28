28 июня в Палате представителей в первом чтении рассмотрят два проекта законов

В Овальном зале Дома Правительства сегодня пройдет заседание Палаты представителей. Два проекта законов рассмотрят в первом чтении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь пойдет об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Также обсудят нововведения, которые касаются регистрации, прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Затем состоится закрытие первой сессии восьмого созыва. С заключительным словом выступит спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко.