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28 июня в Палате представителей в первом чтении рассмотрят два проекта законов

28 июня 2024 08:13
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В Овальном зале Дома Правительства сегодня пройдет заседание Палаты представителей. Два проекта законов рассмотрят в первом чтении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня в Палате представителей в первом чтении рассмотрят два проекта законов-1

Речь пойдет об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Также обсудят нововведения, которые касаются регистрации, прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Затем состоится закрытие первой сессии восьмого созыва. С заключительным словом выступит спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко.

# Государственная политика # общество

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